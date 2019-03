La senadora y precandidata a la presidencia por el Partido Nacional, Verónica Alonso, visitó el jueves la sede del PIT-CNT. Tras el encuentro con los principales dirigentes de la central sindical, la legisladora se manifestó en contra de la “inamovilidad” de los funcionarios públicos, y dijo que cree en la “meritocracia”. “Las personas tienen que aprender a trabajar para que les vaya bien en la vida. En mi caso, yo me tomé el trabajo de vender un apartamento y con eso financiar mi campaña electoral. Modestamente, creo que soy un ejemplo”. Desde el PIT-CNT destacaron el buen clima en el que transcurrió la reunión, aunque señalaron varias diferencias. Alonso, por su parte, hizo un balance “francamente positivo” de su visita. “Me gustó tanto la experiencia que voy a empezar a planear una visita al Parlamento”. Alonso reconoció que “no estoy acostumbrada a moverme en el ambiente sindical, y mucho menos en el parlamentario; por eso mismo quiero involucrarme. Es bueno tomarse un tiempo para ir a visitar los lugares que una no frecuenta”. Con respecto a qué espera de su visita al Palacio Legislativo, la senadora admitió: “Es una incógnita”. “Tengo entendido que en ese lugar hay gente del Partido Nacional, pero también de los otros partidos, así que no sé bien con qué me voy a encontrar. En todo caso, voy a ir con la mente abierta y un celular para sacar algunas fotos, así después puedo recordar esa visita”.