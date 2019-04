Arranca la maratónica fiesta del cine de Cinemateca

Desde mañana hasta el 28 de abril se desarrollará la 37ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que organiza Cinemateca Uruguaya. Entre cortos y largometrajes hay 240 películas programadas. Además, alrededor de 50 figuras vinculadas al cine visitarán Montevideo para participar en las actividades relacionadas.

Habrá funciones en las tres salas de Cinemateca, la sala B del SODRE, la sala Hugo Balzo, la sala Zitarrosa y Life 21, y también funciones gratuitas en la sala Tomás Berreta, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La competencia internacional estará integrada por 15 títulos, entre los que los organizadores destacaron Nuestro tiempo (2018), del mexicano Carlos Reygadas; I Do Not Care If We Go Down in History As Barbarians (2018), del rumano Radu Jude; y Fourteen (2019) del estadounidense Dan Sallitt, nunca antes estrenado en Uruguay.

En la competencia iberoamericana participarán Tarde para morir joven (2018), de la chilena Dominga Sotomayor; De nuevo otra vez (2019), ópera prima de la argentina Romina Paula; y Divino amor (2019), del brasileño Gabriel Mascaro.

Habrá también competencia bajo las etiquetas Derechos humanos y Nuevos realizadores, así como de cortometrajes internacionales y nacionales. Y, por supuesto, un vasto panorama de obras de diversas procedencias y fuera de concurso.

la diaria recomienda algunos títulos como para saber por dónde empezar, pero la programación completa puede verse en ladiaria.com.uy/UVK.