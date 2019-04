La salida del Partido Independiente de La Alternativa hizo que el resto de los sectores que integran la coalición se quedaran sin la posibilidad de participar en las elecciones, ya que los liderados por Pablo Mieres iban a aportar el lema. Ante esta situación, desde Navegantes decidieron elevar una nota ante la Corte Electoral para solicitar que se les permita presentarse fuera de plazo. Esteban Valenti declaró: “Hay antecedentes de cosas así. Una vez nos quedamos afuera del plazo para presentar una publicidad en las Campanas de Oro, pero igual la aceptaron”.

El publicista adelantó que si reclamo no prospera, pedirá a la Corte que se le permita por lo menos hacer una campaña electoral. “Lo de presentar una lista es interesante, pero no lo principal. Pero no podemos quedarnos sin la campaña electoral que nos permite hacer unos mangos y tirar cinco años, porque esa es nuestra verdadera razón de ser. No pueden cortarnos las piernas”.