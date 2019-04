La Iglesia Universal del Reino de Dios, identificada popularmente por su eslogan “Pare de sufrir”, decidió apoyar la precandidatura presidencial del intendente de Maldonado, Enrique Antía, en la interna del Partido Nacional (PN). Desde la congregación aclararon que la decisión de Verónica Alonso de bajarse de su precandidatura y apoyar la de Juan Sartori no influyó para nada en el acercamiento a Antía. “Algunos piensan que como Alonso estaba con la iglesia del pastor [Jorge] Márquez [Misión Vida], nosotros también nos íbamos a ir ahí, pero es al revés: la regla número uno de una iglesia como la nuestra es ponerse cerca de los competidores, pero no al lado: sobre 18 de Julio pero no en la misma cuadra, en la tele nocturna pero no en el mismo canal, y en el PN pero no con el mismo precandidato”.

Fuentes de la Intendencia de Maldonado reconocieron que Antía y “Para de sufrir” tienen “no sólo coincidencias, sino además, proyectos en común”. “Lo más probable es que el año que viene, antes de dejar la intendencia, Antía le va a dar a la iglesia la concesión de Casapueblo para que instale allí uno de sus templos”. Hace un par de años esta iglesia le había propuesto a Antía instalar un templo en el ex hotel San Rafael, pero el jefe comunal consideró que en un lugar tan privilegiado desde el punto de vista paisajístico debería transformarse en “algo aun más feo que una iglesia pentecostal”.