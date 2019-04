Iniciativas de arte, ciencia y DIY

Tomar y pintar

El Centro Cultural de España lanza su convocatoria 2019 a “dibujantes, diseñadores, artistas y mediadores artísticos” para Drink and Draw (Bebe y Colorea), “los after office de invierno más creativos” en cuatro categorías temáticas: 200 años del Museo del Prado, globalización cultural (a propósito del quinto centenario de la primera circunnavegación), technical sessions (categoría que busca experimentar con las técnicas y los materiales, tradicionales y no tanto) y virtual drawing (apunta a proyectos que incorporen nuevas tecnologías al mundo del dibujo). Los envíos deben hacerse hasta el 5 de mayo a accioncultural@cce.org.uy Bases completas en www.cce.org.uy/formacion/convocatoria-drink-n-draw-bebe-y-colorea-2019

In vino veritas

Teluria Vinoteca, ubicada en el sótano de Librería Puro Verso (Cuareim 1359, esquina 18 de Julio), le dan nuevamente la bienvenida a la gente de ciencia, esta vez como parte de la Semana del Cerebro Uruguay, que sigue hasta el 30 de abril. Mañana a las 20.30, con entrada gratuita, se podrá asistir a la mesa redonda “Inteligencia artificial y cerebro”, en la que participarán Aiala Rosá (Facultad de Ingeniería, Universidad de la República –Udelar–), Eduardo Mizraji (Facultad de Ciencias, Udelar), Gregory Randall (Facultad de Ingenería, Udelar) y Juan Carlos Valle Lisboa (Facultad de Psicología, Udelar). ¿Pueden pensar las máquinas? Un asunto para analizar entre copas.

Chárlelo usted mismo

Speak up Montevideo, las conversaciones itinerantes en inglés, que coordina con frecuencia semanal Verónica Mazzeo, tendrán hoy como tópico prefijado DIY Generation, es decir, la generación hágalo usted mismo. El debate está servido, siempre que uno hable el mismo idioma y quiera practicarlo. La cita es de 19.00 a 21.00 en el restaurante Buena Costumbre (Yaro 1030), y hay que confirmar asistencia al 091842368. Para estar atento a próximos encuentros: @speakupmvd.