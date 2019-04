El precandidato a la presidencia por el sector Uruguay Batllista, José Amorín Batlle, se ubica tercero en prácticamente todas las encuestas de intención de voto en la interna del Partido Colorado, con guarismos bastante más bajos que los de sus competidores. De todas maneras, Amorín Batlle declaró que les piensa “ganar a las encuestadoras”. “Ellos dicen que voy a votar bajísimo porque no recorren el país como lo hago yo, no hablan cara a cara con la gente como lo hago yo. Estoy seguro, en base a mi experiencia, de que voy a votar mucho más bajo que lo que ellas predicen. La expresión de lástima que veo en los ojos de las personas cuando me presento es una evidencia mucho más potente que cualquier estudio”. El precandidato consideró “insólito” que algunas encuestas le den más de 10% de intención de voto, teniendo en cuenta que “la inmensa mayoría de los votantes de este país no sabe quién soy, y el resto no sabe qué pienso”. Amorín Batlle reconoció: “De todas las encuestas que se publicaron, la única que me puede ganar es la que me da 0%. De todas maneras, creo que un poco más de votos que eso voy a tener”.