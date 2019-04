El precandidato a la presidencia por el sector nacionalista Todos por el Pueblo, Juan Sartori, presentará mañana su autobiografía, titulada Volver: a crear futuro. Fuentes cercanas al empresario y político relataron que inicialmente la idea era que un periodista se encargara de escribir la biografía, pero “luego de varias horas de charla, en las que Sartori no pudo responder ni una sola de las preguntas del periodista, se hizo claro que con ese método se iba a llegar como mucho a un libro de 15 páginas”. “Por eso se decidió que el propio Juan lo escribiera”, explicaron.

Desde Todos por el Pueblo confiaron en que el libro, en el que Sartori relata episodios de su vida personal, su trayectoria como empresario y su ingreso en la política, despierte un gran interés entre el público lector. De todas maneras, admitieron: “Para estar seguros de que la historia de vida de Juan llegue a todo el mundo, vamos a ofrecer 500 pesos a quienes estén dispuestos a leerla”. En estos momentos el ofrecimiento se está haciendo fundamentalmente en barrios marginales, porque se considera que “para aceptar leer un libro de Juan Sartori a cambio de 500 pesos hay que estar realmente desesperado: alguien que no tenga demasiados problemas para llegar a fin de mes no lo haría”. De todas maneras, no se descarta la posibilidad de aumentar el monto ofrecido “si vemos que la gente se aburre tanto que es incapaz de pasar de las primeras diez páginas”.