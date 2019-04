Crear 100.000 puestos de trabajo es una de las principales promesas de campaña del precandidato nacionalista Juan Sartori, y a pesar de la polémica que desató con sus competidores de otros partidos, que consideran el objetivo imposible de cumplir, el empresario reafirmó su proyección. “No es una propuesta irresponsable, mi equipo hizo todos los cálculos. Además, 100.000 puestos de trabajo para un país de 35 millones de habitantes como Uruguay no es tanto”. De todas maneras, a varios precandidatos no les cierra la propuesta, y se lo hicieron saber vía Twitter. Uno de ellos fue Ernesto Talvi, quien en tono irónico escribió: “Yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de sólo 100.000. También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. ¡Tremendo plan de gobierno el mio!”. En respuesta, Sartori respondió en la misma red social: “Me dicen que Ernesto Talvi hizo un comentario irónico sobre mis propuestas. Yo pregunto: ¿qué es un comentario irónico?”. El precandidato frentista Óscar Andrade se sumó a las ironías de Talvi y prometió “pizza y cerveza para todas y todos”. En este caso, la respuesta de Sartori fue: “Pido a Andrade que aclare si su comentario es en serio o es irónico. Y si es irónico, que me lo explique, porque sigo sin entender qué es. De ser posible con un Power Point, para que sea más fácil”.