Christian Di Candia, prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IM), será finalmente quien ocupe el sillón municipal en sustitución de Daniel Martínez. El primer suplente, Óscar Curutchet, rechazó el cargo para buscar encabezar la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la segunda suplente, Fabiana Goyeneche, también declinó asumir en lugar de Martínez para dedicarse a la campaña electoral del sector frentista Casa Grande. “Claramente la IM ya no interesa tanto. Capaz que en el futuro tenemos que empezar a ofrecer, junto con el cargo de intendente, una suscripción a Netflix por un año o un dos por uno en alguna heladería”, opinó un integrante de la Mesa Política del Frente Amplio.

Desde la comuna indicaron que este recambio no implicará un cambio en el rumbo trazado por la administración. “Todos los proyectos que tenemos planeados para este último año siguen en pie. Esto incluye nuestro plan para instalar un número récord de carteles anunciando obras de acá a abril de 2020”, indicó un integrante del gabinete municipal. “Llenar la ciudad de carteles en año electoral es un objetivo en sí mismo, pero también abre la puerta a otros objetivos, por ejemplo, que las obras efectivamente se hagan. No es lo más importante, pero si pasa, bienvenido sea. Es algo así como lo que pasa con el pan rallado que se hace con las sobras del pan. No es el objetivo principal, pero rinde mucho”.