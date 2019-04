Líder de ADEOM denunció que fue vetada como oradora el 1º de mayo por la corriente mayoritaria del PIT-CNT

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Valeria Ripoll, denunció en su cuenta de Facebook que fue "vetada por la corriente mayoritaria del PIT-CNT" como oradora en el acto del 1º de mayo.

"Compañeros y compañeras, quiero que sepan que fui propuesta como oradora en el acto del 1° de mayo por los compañeros de nuestra corriente en lucha y fui vetada", dice Ripoll en su cuenta en la red social. Agrega que les propusieron "viajecitos a Cuba y otros destinos" a cambio de que se retirara la propuesta, pero desde ADEOM los rechazaron. "Los compañeros no se venden por un viaje y mantuvieron la propuesta", indica.

Ripoll añade en su publicación: "No tengo nada en contra de la intersocial feminista, pero en este acto de la clase obrera si no decís lo que quieren escuchar o no haces campaña para el gobierno tenes prohibida la palabra". En el acto de 1º de mayo los oradores anunciados son el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y una mujer de la Intersocial Feminista.

Por último, la dirigente lamenta "en lo que se ha convertido el movimiento sindical, cero independencia de clase" y asegura que "por primera vez" no va a participar en el acto.