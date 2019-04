En un acto partidario realizado en San Ramón (Canelones), el ex comandante en Jefe del Ejército y precandidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que la situación de los trabajadores uruguayos frente a los inmigrantes es “injusta”, ya que estos últimos reciben más beneficios que los primeros. “No podemos aceptar disparidades tan grandes. Es como si la mayoría de los uruguayos cobraran menos dinero después de jubilarse pero un grupo concreto siguiera cobrando lo mismo que cuando trabajaba. Es inaceptable”, declaró.

El militar retirado opinó que en materia de inmigración “Uruguay no sólo no avanza, sino que además está involucionando, y hoy por hoy la situación es similar a cuando torturadores de otros países venían a robarles trabajo a los uruguayos, allá por los 70”. “Acá en el país teníamos represores de primer nivel que hacían muy bien su trabajo, pero desde Estados Unidos y algunos países del Cono Sur nos mandaban gente a reprimir”. Las declaraciones de Manini Ríos fueron cuestionadas por algunos militares retirados. “Es cierto, a veces venía algún extranjero, pero por otro lado, cuando nosotros íbamos a Argentina o Chile, nos recibían con los brazos abiertos. Imagínese lo que habría pasado si en esos países no nos hubieran permitido hacer nuestra labor. No tiene sentido que nos enfrentemos entre vecinos”, aseguró un oficial retirado que integra la directiva del Círculo Militar.