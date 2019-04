Cientos de jóvenes hicieron largas colas ayer frente a la sede de la Corte Electoral para tramitar su credencial cívica. El plazo para inscribirse en el padrón electoral y quedar habilitado para sufragar en las próximas elecciones vencía en la medianoche de ayer. “Yo la verdad es que no entiendo nada de política, pero alguien me dijo que había que sacar la credencial cívica, que era importante, y me vine”, declaró Juan Sartori, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, quien se encontraba formando fila.

Otro de los jóvenes que estaban allí explicó que él, en cambio, siempre se sintió interesado en la política. “Estas elecciones son muy importantes, y yo nunca dudé de que tenía que sacar la credencial. Demoré porque soy así, es mi forma de ser. Pero lo bueno es que ya falta poco para que me den la credencial, así que el domingo 30 de junio, a las 20.27, voy a poder ir a votar”. El joven explicó: “Si bien es la primera vez que voto, sé muy bien que el horario de cierre de las urnas suele ser a las 19.30, pero en general se extiende hasta las 20.30, así que no pienso desperdiciar horas de mi feriado yendo a votar antes”.

Otra joven que acampaba frente a la Corte Electoral desde el domingo explicó que había pensando en iniciar el trámite antes, pero se dio cuenta de que “un país con tanta tradición democrática como Uruguay no me va a dejar sin sufragar”. “Yo confío en la solidez de nuestras instituciones”, afirmó.