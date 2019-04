El líder de la Lista 711, Raúl Sendic, salió a responderle al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien hace dos días había declarado que la corrupción había “alcanzado” al Frente Amplio (FA). Además de reclamarle a Astori que se ocupe de resolver los problemas de la economía del país, Sendic opinó que el modelo económico del FA estaba agotado. “La prueba de que la situación no da para más es que el Estado ya no tiene dinero ni siquiera para tarjetas corporativas. ¿Se imaginan la mala imagen que deben estar dando los jerarcas de las empresas públicas en el exterior, que ni siquiera pueden comprarse un calzoncillo si se les rompió el que llevaban?”. El ex vicepresidente señaló también que “ya casi ni se ven empresas públicas con déficit de cientos de millones de dólares”. “Si un país no puede permitirse el lujo de tener empresas ampliamente deficitarias es que algo está fallando”, afirmó.

Pero los dardos de Sendic hacia el equipo económico no se quedaron ahí. El líder de la 711 criticó la Ley de Inclusión Financiera y defendió la propuesta del precandidato nacionalista Juan Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo. Un legislador oficialista consideró “increíble” que el ex vicepresidente “esté diciendo las mismas cosas que la oposición”. “Nos viene bárbaro, porque cuanto más lejos de nosotros y más cerca de la oposición esté, mejor. Con suerte, alguien lo escucha y cree que es candidato por el Partido Nacional, y les saca unos cuantos votos a los blancos”, especuló.