El matutino El Observador publicó ayer una nota sobre algunas estrategias de campaña del precandidato nacionalista Juan Sartori. Uno de los métodos empleados por el empresario consiste en pagarles a dirigentes de otros sectores para que se cambien de bando y apoyen su precandidatura. Sartori explicó: “No me gustan los dirigentes políticos sin coherencia, que un día apoyan a un partido y después cambian sus posturas y se van a otro partido. A mí me interesan los dirigentes que son coherentes y siempre van detrás del dinero”. Otro de los métodos señalados en el informe periodístico consiste en contratar militantes para hacer campaña en barrios carenciados. Consultado sobre esta práctica, el precandidato recordó: “Una de mis promesas de campaña es que voy a crear 100.000 puestos de trabajo. Y como soy un hombre pragmático, un emprendedor, decidí empezar ya mismo y contratar gente. En mi equipo hay 50 personas trabajando en los barrios, o sea que me falta crear solamente 99.950 puestos de trabajo”.