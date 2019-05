La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió nombrar como coordinador de seguridad a Fredy Varela, presidente de El Tanque Sisley. Varela estuvo envuelto en varias polémicas por operar a favor de Tenfield en la interna de la AUF, así como por no pagar los sueldos de sus jugadores en dos temporadas, lo que dejó a su club fuera de las competiciones oficiales. “Reconozco que Fredy es un desprolijo tremendo y que tenerlo nos da una mala imagen, pero, por otro lado, no es bueno eso de arrasar con todo lo viejo. Yo estoy de acuerdo con que la FIFA haya hecho una limpieza en la AUF, pero algo de lo histórico del fútbol uruguayo tiene que quedar. Es como cuando reciclan esos edificios viejos que se caen a pedazos: un poco de la estructura original hay que dejar. No podemos hacer como con el hotel San Rafael”, dijo un integrante de la Mesa Ejecutiva. Pero la designación del presidente de El Tanque Sisley tiene un segundo objetivo: terminar con la costumbre de los clubes de darles dinero a los “referentes” de las barras bravas para que se encarguen de la seguridad. “Necesitamos alguien que nos asegure que no les van a seguir pagando a estos supuestos encargados de seguridad, y un tipo como Fredy Varela es ideal para que nadie cobre. De hecho, presentó un proyecto muy serio para empezar a generar atrasos en los pagos y terminar asfixiando económicamente por completo a esta gente”, declaró el dirigente.