Un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dio como resultado que en Montevideo hay 2.038 personas en situación de calle, lo que representa 18,4% más que hace tres años. Desde la cartera explicaron, de todos modos, que “esto no quiere decir que haya aumentado la pobreza, porque en realidad muchas de estas personas son ex reclusos que luego de dejar la cárcel tienen problemas para reinsertarse en la sociedad”. “Es un tipo diferente de fracaso de políticas gubernamentales. No hay que mezclar las cosas”.

De todas maneras, en el Mides consideran que este aumento “no necesariamente indica que la izquierda esté haciendo mal las cosas”. “Es cierto, hay más gente viviendo en la calle. Pero por otro lado, las veredas están mucho más cómodas que en 2004”, explicó un jerarca del ministerio. “Durante estos 14 años de gobierno frenteamplista se ha invertido mucho en el mejoramiento de las veredas y también de los bancos de las plazas. Y obviamente que para la gente que duerme en la calle no es lo mismo hacerlo en una vereda toda rota que en una vereda en buen estado, o en un banco de plaza todo despintado que en uno bien mantenido. Los dolores de espalda de los indigentes han disminuido en forma constante en los tres últimos gobiernos”, opinó el jerarca consultado. Y agregó: “Sabemos que la oposición va a usar este tema para hacer campaña, pero la verdad es que el modelo que ellos proponen es mucho peor que el nuestro, basado en el capitalismo compasivo”.