El comunicado difundido la semana pasada por la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco que amenaza a las instituciones teatrales con sanciones si los actores simulan fumar en el escenario generó una polvareda que llevó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a pronunciarse sobre el tema. Desde la cartera explicaron que la prohibición alcanza solamente al encendido real de cigarrillos, pero la simulación no acarrea sanciones. “Menos mal que el MSP dio marcha atrás, porque a mí esta prohibición me parece horrible, pero el teatro me parece igualmente horrible, así que no hubiera estado nada bueno que tuviera que ir a ver alguna obra en solidaridad con los actores o como forma de reafirmar la libertad individual”, escribió el creador de un grupo de Facebook de protesta contra la medida. Desde el MSP explicaron que “ante el revuelo que se generó, nos pareció que era importante salir a aclarar este punto”. “Hablamos con gente de la cultura que nos explicó por qué no se podía prohibir que los actores simularan fumar, y nosotros simulamos haber entendido”, relató un funcionario de la cartera. “El tema es que yo de cultura no sé nada, y mis compañeros menos. No comprendimos bien por qué no se puede censurar el consumo de tabaco en ficción, pero si hacemos de cuenta que sí es lo mismo, supongo. A mí siempre me pareció que no había diferencia entre hacer de cuenta que algo pasa o que efectivamente pase”, agregó la fuente consultada.