El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) están cada vez más cerca de reeditar el Partido de la Concertación (PdlC). Un dirigente colorado opinó: “Cuando impulsamos la Concertación se dijo que iba a ser una catástrofe, el fin de la identidad de los blancos y los colorados, y no sé cuántas cosas más. Pero al final fue una cosa completamente intrascendente, inútil por donde se lo mire, que no hizo crecer ni disminuir el caudal de votos del PC y el PN sumados. O sea, es ideal para hacer de cuenta que se hace algo cuando en realidad no se hace nada”.

Por el momento las conversaciones son entre los partidos tradicionales y no incluyen al Partido de la Gente (PG) de Edgardo Novick. Desde el entorno del candidato reconocieron que blancos y colorados “seguramente están un poco dolidos porque Novick los usó para impulsar su carrera política y robarles dirigentes. Pero él quiere candidatearse de nuevo, así que va a hacerse un implante capilar”. Un dirigente del PG explicó que, tras haber perdido todo el capital político que acumuló en las elecciones de 2015, Novick necesita relanzarse. “Lo único que hizo bien en su carrera fue hacerles la cama a blancos y colorados, y es lógico que quiera repetir la estrategia. Y como ellos no son tan nabos como para aceptarlo de nuevo, pero tampoco tan inteligentes como para darse cuenta de que es la misma persona pero con un implante capilar, el proyecto es más que viable”.