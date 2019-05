El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció el lunes que el Poder Ejecutivo ya no hará Consejos de Ministros abiertos. El argumento que dio es que el relacionamiento entre el gobierno y la gente no puede ser igual cuando comienza una gestión que cuando termina. “La respuesta que más dábamos cuando nos reclamaban algo en los Consejos de Ministros abiertos era ‘estamos trabajando en eso, y en el futuro va a haber novedades’. Obviamente eso ya no corre”, reconoció Rossi.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que otro de los motivos por los que se suspendió esta modalidad es “el creciente nivel de enfrentamiento que se está registrando en las interacciones entre los funcionarios del gobierno y la población”.

“Ya no podemos garantizar que no se produzca algún episodio lamentable con insultos y agresiones por parte de los gobernantes al público”, explicaron las fuentes consultadas. Las autoridades recordaron el episodio del enfrentamiento entre Tabaré Vázquez y algunos integrantes de Un Solo Uruguay a principios de 2018, y el de un ex funcionario del gobierno y un activista contrario a la instalación de la planta de UPM hace dos semanas. “La agresividad de los ciudadanos en manejable, pero el riesgo de que a un ministro se le zafe la cadena no lo podemos controlar. Si la gente se da cuenta de que el verdadero objetivo de los dispositivos de seguridad es controlar a los jerarcas, sería un papelón”, aseguraron desde el Ejecutivo.