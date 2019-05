Elecciones del Sindicato Médico reafirman conducción de Fosalba, que retuvo la presidencia del Comité Ejecutivo

Los resultados primarios de las elecciones generales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que se desarrollaron el jueves, confirmaron el apoyo de los votantes a la Agrupación Fosalba, que históricamente ha conducido el sindicato. “Estamos muy conformes con el resultado. Ganamos un miembro más en el Comité Ejecutivo luego de la conducción, y crecer teniendo la presidencia es dificilísimo. La evaluación fue positiva porque no sólo mantuvimos el número de cargos sino que crecimos”, expresó en diálogo con la diaria Zaida Arteta, que será la vicepresidenta del Comité Ejecutivo del SMU durante los próximos dos años. En la presidencia seguirá estando Gustavo Grecco.

De acuerdo al escrutinio primario, que no incluye los votos observados, Fosalba obtuvo cinco de los diez puestos médicos en el Comité Ejecutivo (en 2017 había tenido cuatro); la alianza de Médicos Por el Cambio y la Unión Gremial Médica obtuvo tres puestos (en 2017 Médicos por el Cambio había conseguido dos cargos y la Unión Gremial Médica uno), y Gremialismo Independiente, que surge de la alianza de Médicos Independientes y de Gremialismo Auténtico, se quedó con dos cargos (ambas agrupaciones habían obtenido un puesto cada una en 2017). Según estos números, no accedieron a cargos en el Ejecutivo las otras dos listas: Médicos Asalariados Solidarios (que en 2017 se había quedado con un cargo) y Desde las Bases (que surgió en 2017 y no ha accedido a cargos). Los resultados primarios contabilizaron 2.179 votos: 941 para Fosalba, 609 para Médicos por el Cambio-Unión Gremial Médica, 377 para Gremialismo Independiente, 185 para Médicos Asalariados Solidarios y 67 para Desde las Bases.

Arteta destacó que en los últimos años Fosalba ha tenido como bandera el trabajo en los Consejos de Salarios, la creación de cargos y funciones de alta dedicación, la mejora de la calidad de atención, de la educación médica continua, la implementación de la recertificación médica, así como la agenda de derechos que se ha impulsado a nivel nacional. Destacó, además, que es la única lista que proponía una conformación paritaria de género. Para el período que se viene –elecciones nacionales mediante– Arteta adelantó que Fosalba apuesta a mejorar y profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, a mejorar la gestión en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la calidad de atención y del trabajo médico.

Médicos por el Cambio, liderada por el cirujano Rodrigo Perna, hizo una fuerte campaña para quedarse con la presidencia del Comité Ejecutivo; criticó la cercanía de Fosalba con el gobierno y dijo que hubo una rebaja salarial, en particular de los anestésico-quirúrgicos. Arteta no considera que haya una polarización a la interna del SMU, aunque sí reconoció que hay una polarización con el Sindicato Anestésico-Quirúrgico. “En el trabajo médico debemos apuntar a la calidad, a la humanización de la medicina, la profundización en el cambio del modelo de atención, en el equipo de salud y el pago por acto médico, que ha llevado a esta mercanitizlación con la que no estamos a favor filosófica ni ideológicamente. Trabajaremos en el sentido de intentar lograr equidad de género, entre las especialidades, defendiendo los derechos de los usuarios y beneficiando a médicos por igual”, afirmó. Remarcó también que Fosalba acordará con los otras agrupaciones cómo se trabajará en conjunto para alcanzar la mejor negociación.