Búsqueda publicó ayer que Juan Sartori se presentó varias veces como graduado en la Universidad de Harvard a pesar de que en realidad solamente cursó dos semestres en calidad de “estudiante invitado”. El dato erróneo aparecía en unos documentos divulgados por UAG (la empresa que fundó y dirigió Sartori) como parte de una campaña para empezar a cotizar en Wall Street lanzada en el año 2000. Un dirigente nacionalista reconoció que la noticia le generó “sentimientos encontrados”. “Por un lado, entiendo que estuvo mal lo que hizo. Pero por otro, si su campaña hubiera dado resultado, seguramente estaría mucho mejor económicamente y hoy no estaría jodiéndonos a los blancos. Ojalá le hubiera salido bien la jugada”.

En una nota aparecida también en Búsqueda el año pasado, y en otra de El Observador de marzo se mencionan otros engaños de Sartori, como hacer pasar gastos personales como corporativos, y dar información falsa a potenciales inversores extranjeros sobre Uruguay. “Tengo que pedirle perdón a Juan Sartori, porque yo dije que era un paracaidista que no entendía nada de política. Pero ahora que sé que se patinó plata que no era suya y hasta dijo tener un título que no tenía, debo reconocer que estaba más que preparado para ingresar en política”, declaró un dirigente del Frente Amplio. Un legislador del Partido Colorado reconoció haber “subestimado” la experiencia previa del precandidato nacionalista, y confesó: “Ya me gustaría a mí tener una formación en política como la que él tiene”.