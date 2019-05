El aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Daniel Martínez rechazó la propuesta del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga para protagonizar un debate antes de las elecciones internas. El líder de Alianza Nacional (AN) pretendía debatir con el ex intendente capitalino sobre temas de seguridad pública. Varios productores de televisión lamentaron que el debate no se concrete, ya que “habría sido muy bueno para la juventud ver cómo dos personas con serios problemas de dicción son capaces de hacerse entender, por lo menos entre ellos. Para el público habría que subtitular todo, pero la imagen de ambos debatiendo sería muy potente”.

Según explicaron fuentes de su entorno, Larrañaga se sintió “muy decepcionado” por la negativa de Martínez. “El Guapo tiene muchas ganas de protagonizar un debate, y quiere hacerlo antes de las internas porque después planea recluirse en su estancia de Paysandú para meditar sobre su derrota frente a Luis Lacalle Pou, Juan Sartori, y quizás también Enrique Antía”, relató un dirigente de AN. La posibilidad de que Larrañaga debata con alguno de los otros precandidatos nacionalistas no se manejó, ya que “el resto de los blancos le tiene demasiado cariño como para querer humillarlo en público”. Los asesores del precandidato ahora tienen la mira puesta en algún precandidato de otro partido. “Seguro que a Gustavo Salle le va a interesar aparecer en cámara, no importa haciendo qué”, declaró el dirigente consultado.