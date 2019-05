“No hay que ponerse delante de las tanquetas [...] Si usted sale a la calle se expone”, fue la respuesta de José Mujica a una consulta de un periodista sobre el incidente registrado el martes en Venezuela cuando una tanqueta del Ejército arremetió contra un grupo de manifestantes opositores al gobierno. Tras recibir varias críticas por sus dichos, el líder emepepista aclaró que no estaba justificando la actitud de los militares. “No tengo tiempo para andar defendiendo a los milicos venezolanos. Con defender a los milicos uruguayos ya tengo trabajo de sobra”, declaró al semanario Búsqueda. Mujica reconoció además haberle “errado como a las peras” con sus declaraciones iniciales. “Fue excesivamente temerario de mi parte haberme puesto frente a un micrófono. No hay que hacerlo. Una cosa es decir lo que uno piensa, pero otra cosa muy diferente es ser un suicida”.

El ex mandatario no descartó, de todas maneras, volver a hacer declaraciones a la prensa, y explicó que lo que buscaba era “concientizar a los más jóvenes acerca de que detrás de un micrófono puede haber un loco o un desaforado que, después de registrarla, reproduzca la declaración en los medios masivos de comunicación”. “Yo lo que quiero es que los gurises sean conscientes de eso y que no se regalen, caracho, que no se expongan a las salvajadas que hacen los medios, que cuando uno dice un disparate, lo reproducen como si nada. Eso es tener mala leche”, sostuvo.