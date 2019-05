El senador Pablo Mieres disparó desde Twitter contra el humorista Darwin Desbocatti, quien había dicho en una de sus columnas en el programa radial No toquen nada que al líder y precandidato presidencial del Partido Independiente (PI) “dan ganas de insultarlo”. “Hace mucho tiempo que @DarwinYoParaMi me ataca y cuestiona por cada cosa que hago o digo. La pregunta es ¿a quién le está haciendo los mandados???”, publicó Mieres en la red social. Desde el PI reconocieron que la reacción de su líder “no fue un momento de bronca, sino un acto meditado cuidadosamente”. “Nosotros al principio creíamos, como todo el mundo, que lo que importa no es si se habla bien o mal de alguien, sino que se hable. Pero después de tantos papelones nos dimos cuenta de que quizás somos la excepción a la regla”.

Los mensajes de Mieres fueron contestados por los conductores del programa, lo que motivó una nueva queja del legislador. “Yo no necesito de la colaboración de ningún humorista para hacer el ridículo. Eso es algo que puedo hacer por mí mismo perfectamente. Darwin Desbocatti se metió a tomar decisiones sobre mi persona que me corresponden únicamente a mí”, tuiteó.

En otro mensaje, Mieres se dirigió directamente a la persona que supuestamente le habría pedido a Desbocatti que le “haga los mandados”. “Esos mismos mandados los puedo hacer yo mismo, y mucho mejor, así que le pido que hable directamente conmigo, que seguro cobro menos”.