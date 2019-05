Desde la corriente En Lucha, cuyos referentes más visibles son Joselo López y Valeria Ripoll, habían pedido tener un lugar entre los oradores del acto por el Día de los Trabajadores, para marcar sus diferencias con la conducción del PIT-CNT, pero el pedido no fue escuchado. Integrantes de esta corriente aclararon, de todos modos, que su idea no era perjudicar al gobierno. “Si quisiéramos eso hubiéramos pedido que subiera Raúl Sendic al estrado, no uno de nosotros”, aseguró un dirigente de En Lucha.

En la interna del PIT-CNT reconocieron que, si bien las tensiones que se manifestaron a partir del acto no son nuevas, este año llegaron a niveles que no se habían alcanzado en el pasado. “La relación entre las dos principales corrientes del PIT-CNT está pasando por un momento jodido. Si la cosa sigue así, no me extrañaría que el 1º de mayo del año que viene cada trabajador se vea obligado a elegir si pasa el feriado con Marcelo Abdala o con Ripoll. Sería muy triste, porque los trabajadores están acostumbrados a pasar ese día tan especial con los dirigentes de ambas corrientes”, declaró un integrante de la Mesa Ejecutiva de la central. Otro integrante del órgano estuvo de acuerdo en que la separación sería “muy fea”, aunque, por otro lado, consideró: “Es muy nocivo para los afiliados al PIT-CNT estar todo el tiempo expuestos a los enfrentamientos constantes entre sus dirigentes. La tenencia compartida no es lo ideal, pero a lo mejor es el mal menor”.