Tabaré Vázquez se refirió ayer al fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno que confirmó la condena del ex presidente del Banco República Fernando Calloia y revocó la absolución del ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo por el caso del aval para el remate de los aviones de Pluna en 2012. Para el mandatario, más allá de los reveses judiciales, “lo que importa es que poco a poco la situación de Pluna se va acomodando, y seguramente nuestros bisnietos ya no tengan que lidiar con los efectos de su quiebre”.

Vázquez defendió a Lorenzo y Calloia afirmando que tiene “plena confianza” en ambos, y que está convencido de que obraron “de buena fe”. “Es más, estos fallos de la Justicia confirman que actuaron como unos verdaderos nabos, poniendo su cuello en la guillotina para que el desastre de Pluna no terminara teniendo efectos catastróficos para el gobierno”.

Las palabras de Vázquez coinciden con las de José Mujica, quien era presidente durante el episodio del aval, y que también opinó que los dos jerarcas actuaron “de buena fe”. “Calloia y Lorenzo son de ese tipo de funcionarios que a cualquier gobernante le gustaría tener en su equipo, porque uno los manda al muere y ellos van, y, lo más importante, no salen a decir en todos lados que la culpa es de uno”. El ex presidente opinó además que “una cosa es la ética y otra cosa es la justicia”, y que eso es “una verdadera suerte, porque si no, yo también terminaría procesado”.