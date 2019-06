¿Cómo evalúa la actuación del clon suyo que llegó a la presidencia de Estados Unidos?

Creo que está haciendo un excelente trabajo. Y los científicos que me clonaron tras mi muerte también, aunque el clon no quedó tan bien como yo.

¿Usted considera que, por ser la versión original, haría una mejor labor?

Estoy convencido de ello. Yo ya hubiera atacado a Irán hace mucho. Pero se ve que en el proceso de clonación se coló algún gen cobarde. A lo mejor se metió alguna gallina en la máquina.

¿Cree que estas fallas tienen que ver con el hecho de que se haya utilizado tecnología y científicos rusos?

No, para nada. Los rusos son grandes amigos y confío mucho en ellos. Pero no son infalibles.

¿Se arrepiente de haber muerto en aquella orgía con actrices porno?

No, para nada, porque me divertí mucho. Pero si pudiera repetir la experiencia, a lo mejor no hubiera jugado tanto con ese consolador pasado por cocaína.