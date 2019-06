No es común que en caso de muerte cerebral, el cerebro parta hacia ultratumba pero el cuerpo permanezca en la Tierra.

Es cierto, no es común. Supongo que luego de mi atentado y mi muerte cerebral el Universo consideró que hubiera sido una injusticia que no me pudiera presentar a las elecciones, e hizo una excepción.

¿Qué opina del desempeño de su ex cuerpo en la presidencia de Brasil?

Creo que para ser una persona sin cerebro está haciendo las cosas bastante bien, por lo menos con respecto a lo que se esperaba de él. Eso me avergüenza un poco.

¿Por qué?

Porque claramente no cambió mucho en comparación a los tiempos en que me tenía a mí dentro de su cabeza. Al principio yo creía que tenía un peso muy importante en su vida, pero parece que no era tan así.

¿Le gustaría volver a la vida y reencontrarse con él?

No, no. Ya le digo, está haciendo las cosas muy bien. Con un cerebro a lo mejor no es tan capaz de cumplir sus objetivos.