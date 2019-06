¿Cómo es para un muerto político estar en ultratumba?

Es difícil, porque la inmensa mayoría de la gente que está acá está muerta en todo sentido: políticamente, espiritualmente, físicamente, en fin. Yo sólo estoy muerto políticamente, así que estoy como incompleto.

¿Le hacen bullying?

Un poco. Hay muchos comentarios irónicos, mucho sarcasmo. Por suerte no los entiendo, así que no me afectan.

¿Le parece que podría volver a la vida política?

El tema es que mi ser político está bien acá, porque es el único lugar en el universo en el que no me pueden seguir encontrando cosas.

¿Extraña las otras partes de su ser?

Sí, un poco. Pero me temo que ellos no me extrañan. Digamos que así estamos bien.