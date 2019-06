Apuntes de campaña del 21 de junio

(Hoy es 21 de junio. Faltan 9 días para las elecciones internas y 128 para las nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Se viene la última semana de campaña para las internas, con incertidumbres a las que se suma un clima caldeado en el Partido Nacional (PN), pero quizá el tema del día es la cantidad de enfrentamientos que involucran al precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que no se resigna al tercer lugar en el que lo muestran las encuestas, y trata de ocupar el centro del escenario para recuperar terreno.

Por un lado, salió al cruce del precandidato frenteamplista Daniel Martínez, luego de que este declaró a Radio Uruguay que, aunque se aprobara la reforma constitucional impulsada por Larrañaga, no sería “obligatorio poner al Ejército en la calle”, y que si él ganara las elecciones, no lo haría. El nacionalista replicó que eso era “un enorme error”, y Martínez señaló que, si bien el proyecto dispone que se forme una Guardia Nacional integrada por militares, no le impone al Poder Ejecutivo utilizarla. Este cruce se sumó a los producidos, por el mismo tema, entre Larrañaga y la Institución Nacional de Derechos Humanos, y entre el diputado Pablo Abdala, de su sector, y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, por movilizaciones contra el proyecto de reforma constitucional. Abdala afirma que eso viola la lacidad, y presentó una acción de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reclamando que se ponga fin a las medidas gremiales.

Da la impresión de que la jugada de Abdala buscó, en buena medida, generar un hecho político en el marco de las internas, al igual que la denuncia presentada por el directorio del PN por acciones de “campaña sucia”, sobre todo contra Larrañaga y Luis Lacalle Pou. En opinión de varios dirigentes nacionalistas, Juan Sartori estuvo detrás de esos ataques, aunque nadie tiene pruebas de esto. Lacalle Pou habla de un “señor Noticias Falsas” que busca desprestigiarlo, y Larrañaga destacó que uno de los asesores de Sartori es el venezolano Juan José Rendón, considerado un experto en ese tipo de maniobras.

Por último, Larrañaga hizo saber que estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra Sartori, por una pieza publicitaria de este que lo asocia con el lema “vivir sin miedo”, empleado en la campaña por la reforma constitucional. En este caso también cabe pensar que, más que un eventual proceso legal (en el que no está muy claro cual sería el delito), el objetivo tiene bastante que ver con la campaña hacia las internas.

La competencia en el Frente Amplio parece, según las encuestas conocidas, de resultado más previsible, y Martínez mantiene una campaña que apunta hacia octubre y más allá. En ese contexto se dieron sus comentarios sobre lo que haría si hubiera que formar una Guardia Nacional, y también declaraciones a la diaria, en las que subrayó que quiere una fórmula paritaria, más orientada a ganar las elecciones que a satisfacer intereses sectoriales, y que si llega a la presidencia de la República, formará un Consejo de Ministros con mucha gente joven, en el que nadie actúe como representante de su sector.

Hasta el lunes.