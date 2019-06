El sábado se levantó la veda que regía para la publicidad electoral, por lo que ahora todos los candidatos están habilitados para publicitarse en cualquier medio, incluidas la radio y la televisión. Desde la Corte Electoral se mostraron “aliviados” de que ya no rija la prohibición. “La verdad es que eso de que cualquiera hacía publicidad como si la ley electoral no existiera sólo porque la Corte no tiene la capacidad para aplicar sanciones nos llevaba a preguntarnos para qué estamos acá. Era un tanto humillante. De hecho, yo estaba por caer en medio de una profunda crisis vocacional”, reconoció un ministro del cuerpo.

Es que desde hace varios meses se podían ver en televisión varias publicidades de candidatos, disimuladas apenas bajo la forma de convocatorias a actos. Desde el comando de campaña del nacionalista Juan Sartori, uno de los que más gastaron en avisos, dijeron que se están “preparando para este nuevo escenario”. “Queremos ver qué ley electoral podemos violar ahora que pautar en radio y televisión es legal”, explicó uno de los asesores de campaña de Sartori. “Estamos convencidos de que no respetar las normas es el motivo por el que nos va tan bien, porque, claramente, por el candidato no puede ser. Sería demasiado absurdo, un sinsentido sin pies ni cabeza”, declaró el asesor consultado.

En el entorno de Sartori reconocen que les gustaría que las normas electorales fueran “más restrictivas”. “Así como están las cosas, es muy difícil violar las normas, porque prácticamente todo está permitido”.