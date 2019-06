Comienza el festival internacional de cine y derechos humanos "Tenemos que ver"

Entre el 14 y el 21 de junio tendrá lugar la octava edición de Tenemos que ver, el festival internacional de cine y derechos humanos que reúne proyecciones de películas de ficción, documentales, animaciones, conversatorios, talleres y una muestra internacional de fotografía, siempre con entrada libre (la programación completa se puede consultar en www.tenemosquever.org.uy). Con sedes en Montevideo (Cinemateca, sala Zitarrosa, teatro Solís, TV Ciudad, Centro Cultural Florencio Sánchez, Complejo Sacude y el auditorio de la Facultad de la Información y Comunicación) e interior (Artigas, Canelones, Colonia, Río Negro, Rocha y Treinta y Tres), este año el festival contará con más de 60 películas de 22 países, y la temática girará en torno a procesos y fenómenos vinculados tanto con las campañas electorales como con las democracias del siglo XXI. Como cada año, este encuentro se piensa como un espacio para debatir y reflexionar sobre ejes centrales, como medios masivos, terreno digital, género, migración, impunidad frente al terrorismo de Estado.

Conversatorios, talleres y recorridos

El viernes a las 20.00 (sala Zitarrosa) la inauguración estará a cargo de Elecciones, (1966), el documental de Ugo Uval y Mario Handler que marcó un quiebre en la joven historia del cine nacional, y que retrató la movilización electoral de dos candidatos a diputados –apuntando al clientelismo y la demagogia vinculada a los partidos tradicionales–: uno de los últimos caudillos rurales blancos, Saviniano Nano Pérez, y la dirigente colorada Amanda Huerta de Font.

La ceremonia de cierre será el 21 de junio (también a las 20.00 en la Zitarrosa), y se proyectará el documental alemán Freedom for the Wolf, de Rupert Russell, que fue rodado durante tres años en cinco países (Túnez, India, Japón, Hong Kong y Estados Unidos): a partir de la nueva generación de líderes electos que están “acabando con la libertad y la democracia” tal como la conocíamos, esta investigación abarca distintos casos, desde un grupo de estudiantes de Hong Kong hasta a un rapero tunecino, pasando por el mundo de Bollywood.

Este año, Tenemos que ver dedicará su primera retrospectiva a la documentalista carioca Susanna Lira, que ha dirigido más de 10 largometrajes centrados en temáticas de derechos humanos, política y violencia. Es conocida por trabajos como Mataram nossos filhos (2016) y Legítima defensa (2017), y en 2016 el Festival internacinal de cine de Mar del Playa le dedicó una muestra llamada Susanna Lira, hasta el límite. Lira también participará de un conversatorio dedicado al cine y los derechos humanos en el panorama regional, junto a Mario Handler y Tomás Pérez Vizzon (joven realizador argentino que, a su vez, presentará su serie web Plataformas).

Y, entre las demás propuestas (como la exposición fotográfica que estará en La Cretina), habrá un taller dedicado a la “Democracia y decisiones electorales en el siglo XXI”, que contará con cuatro encuentros (los primeros dos, a cargo del politólogo Gabriel Delacoste; el tercero, de la redactora de la agencia France Press María Lorente, y, el último, de la periodista de la diaria Soledad Platero).

Cine nacional

La semana que viene se estrenará El país sin indios, del fotógrafo Leonardo Rodríguez y el realizador Nicolás Soto (miércoles 19 a las 19.00 en Cinemateca, y luego se exhibirá en la sala B del Nelly Goitiño). Este documental aborda la temática indígena en Uruguay a partir de la historia de dos descendientes de charrúas que reivindican sus raíces, a la vez que nos hace “volver la mirada hacia la historia para cuestionar el presente”. Según adelantan, al relato de los protagonistas también se suman académicos nacionales, con la idea de que permitan comprender el escenario actual desde una “perspectiva renovada”. Además, entre las producciones nacionales se exhibirán títulos como La caída de las campanas, de Jorge Fierro, y Fe en la resistencia, de Nicolás Iglesias.

Con la idea de promover el intercambio de distintas realidades planteadas, también se abrirá un debate con los directores de cuatro largometrajes extranjeros: La isla de los pingüinos, de Guillermo Sohrens (sobre la revolución estudiantil chilena: lunes 17, 17.00); El camino de Santiago, de Tristán Bauer (sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado: 19 de junio, 21.30); It Stays With You, de Cahal McLaughlin y Siobhán Wills (sobre la fuerza del personal de mantenimiento de la paz de la comunidad local en Cité Soleil, Haití, que dejó decenas de civiles muertos, algo que nunca fue investigado), y La visita, de Jorge Leandro Colá (elogiado documental observacional que registra la lucha de las mujeres que van de visita al penal de Sierra Chica: 18 de junio, 19.00).