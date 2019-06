El sabor de la victoria

En una noche de gala en el Marina Bay Sands, de Singapur, el chef argentino Mauro Colagreco, que tiene tres estrellas Michelin, sumó otra importante distinción a su carrera, ya que su restaurante Mirazur llegó al número uno de la lista de 50 mejores del mundo. Hace diez años que ingresó a la selección que desde 2002 elabora la revista británica Restaurant, en la que venía escalando desde el número 35. El año pasado ocupó el tercer puesto y ayer batió dos barreras, al convertirse en el primer chef latinoamericano en llegar al tope del listado y, algo sin precedentes, colocar en esa posición a un restaurante ubicado en Francia.

“Nunca hemos cambiado nuestra filosofía de trabajo”, aseguró a la agencia de noticias Efe el cocinero, cuyo local está en el pueblo de Menton, con una vista privilegiada de la Costa Azul. El argentino, nacido en La Plata, subió a agradecer munido de diversas banderas: “Francia porque me dio el lugar para crecer. Argentina por todas las memorias que tengo. Brasil, que me dio al amor de mi vida, Júlia. Italia, de donde es más de la mitad de mi equipo”. Colagreco, de 42 años, basa sus platos en plantas y flores de su propio huerto y califica a su cocina de “mediterránea con una mirada virgen”. Considera que “no está ligada a una patria, está ligada al terruño”.

Como ejemplifica la página web del premio, el menú degustación que ofrece Mirazur incluye remolacha en costra de sal con crema de caviar, huevos con anguila ahumada y avellanas, y brioche de papas con huevo y trufa blanca. “El pan del restaurante, perfecto para compartir, es infusionado con jengibre y servido con un poema de Pablo Neruda”, apunta el portal.

Colagreco, que se formó con Beatriz Chomnalez y el Gato Dumas, era un veinteañero cuando se mudó a Europa, donde trabajó junto al chef Bernard Loiseau hasta la muerte de este, en 2003. Más tarde, en París, estuvo al lado de Alain Passard en Arpège, y de Alain Ducasse en el hotel Plaza Athénée, antes de trasladarse a la frontera entre Francia e Italia, donde abrió Mirazur en 2006.

Noma, de René Redzepi, emblema de la alta cocina nórdica, reapareció en la lista y se colocó segundo tras un cierre temporal y el estreno de un nuevo local el año pasado en Copenhague. La dominante presencia española estuvo encabezada por Etxebarri, el asador ubicado en Vizcaya y regenteado por Bittor Arguinzoniz, que subió hasta el tercer puesto.

Entre el resto de los clasificados hubo una destacada presencia latinoamericana, con ocho representantes, empezando por el peruano Central, de Lima, del chef Virgilio Martínez, que repitió este año el sexto puesto. Cosme, cuya cocina mexicana innovadora consiguió conquistar Nueva York, se posicionó en el número 23 y su responsable, Daniela Soto-Innes, de 28 años, recibió además el premio a la mejor cocinera del mundo.

Según las nuevas normas, ya no aparecen restaurantes que hayan ocupado en años anteriores la primera posición, como le ocurre al catalán El Celler de Can Roca. La medida reglamentaria busca hacer un hueco para otros nombres, según los organizadores, que crearon a la vez la categoría de “los mejores de los mejores” para agrupar a los números 1. Esta edición apostó a la paridad: la mitad de los que votan –1.040 cocineros, críticos y viajeros gourmet elegidos por la revista Restaurant– fueron mujeres. Por otro lado, la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2019 será revelada en Buenos Aires el 10 de octubre.

Visitas

Mañana, Café Misterio (Costa Rica y Rivera) recibe al peruano Adolfo Cavalie, quien se desempeñó como sous chef de Virgilio Martínez en el reputado Central, de Lima. Cavalie estuvo seis años atrás cocinando en Uruguay. Este regreso es previo a la apertura de un proyecto propio en Bogotá, que llevará por nombre Tierra. Por reservas: 26018765.

Adrián Orio será el primer invitado de esta nueva etapa de Sucré Salé, el restaurante ubicado en la Alianza Francesa (Bulevar Artigas 1271). Será una oportunidad de apreciar los sabores de Macachín, de Maldonado, en Montevideo. La cita es mañana a las 21.00 y para reservar hay que llamar al 24014284.

Ñoquis caseros

El sábado es 29 y todos sabemos lo que eso significa en el calendario gastronómico. Por eso en La Obrería anuncian para ese día un taller participativo de ñoquis caseros, en grupos reducidos, de la mano de Gastón Vigil. El encuentro versará sobre qué tipo de papas elegir, la utilización de la harina en su proporción justa, amasado, receta básica de ñoquis de papa, ñoquis rellenos, ñoquis a base de vegetales (remolacha, boniato), ñoquis de sémola, ñoquis de ricotta y salsas filetto, de hongos y un pesto clásico. Por supuesto que la clase incluye degustación. Más información: laobreria@gmail.com.