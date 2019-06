El precandidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi disparó munición de alto calibre contra el aspirante a la presidencia nacionalista Juan Sartori. En declaraciones a El País aseguró: “Si con US$ 10 millones ha montado una fábrica de engaño, qué no hará con US$ 2.000 o US$ 3.000 millones manejables desde la Presidencia”. Para el colorado, “en todo caso, que haga esas mismas cosas pero gastando 1.000 o 1.500 millones, para bajar el déficit fiscal, que es el principal problema del Uruguay. Pero no creo que sea tan responsable como para tomar una medida así”.

De todas maneras, Talvi pidió recordar que “más allá de que Sartori sea un político deleznable y una amenaza para la democracia, también es un empresario, y uno muy exitoso, de esos que son los verdaderos impulsores del desarrollo nacional”. “Por eso les pido a todos que si se cruzan con Sartori le peguen una patada en la nuca, por las cosas horribles que le está haciendo a la política, pero luego lo abracen, para agradecerle por todo el trabajo que generó”.

Uno de los rivales de Talvi en la interna colorada, José Amorín Batlle, lo criticó el fin de semana por disparar contra Sartori en lugar de preocuparse “por los problemas de la gente”. Ayer, Amorín Batlle agregó: “Con todos estos ataques, lo único que está logrando es que su figura crezca más y más. En lugar de eso podría criticarme a mí, que ando necesitando destacarme bastante más que Sartori”.