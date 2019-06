El precandidato del Partido Nacional (PN) Juan Sartori cerró su campaña para las elecciones internas con un acto en el faro de Punta Carretas. Allí reiteró sus principales promesas de campaña, como crear 100.000 puestos de trabajo y entregar medicamentos gratis a los jubilados. “Estas ideas no surgieron de mi mente iluminada, sino que fueron planteadas por ciudadanos de a pie. Así que si yo gano y después resulta que no puedo llevarlas a cabo no me vengan a criticar. Vayan a quejarse con las personas que tiraron las ideas. Yo mismo les paso sus nombres y direcciones”, dijo Sartori en su discurso. Luego de la oratoria, una batucada y varias vedettes subieron al escenario a acompañar al empresario y político, y fueron ovacionados por un público que recibió gratis algodón de azúcar con los colores de la campaña. “Hacía tiempo que no se veía en un escenario uruguayo una mezcla tan extravagante de colorido, música e ideas grotescas”, escribió un crítico teatral, para quien el acto de Sartori representó “un cimbronazo para la anestesiada escena teatral local”. Otro crítico consideró que este acto seguramente obtenga una buena cantidad de nominaciones en la próxima edición de los premios Florencio, y aseguró que “un despliegue tan grande de imaginería visual y un texto tan cargado de giros absurdos y desconcertantes es un verdadero punto de quiebre en la historia de las artes escénicas nacionales”. “Estoy seguro de que la crítica lo va a saber apreciar”.