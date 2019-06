Durante un discurso brindado el lunes, Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto (CA), dijo que su partido no es “más de lo mismo”, y lo definió como “una opción diferente” y “el cambio verdadero”. Un asesor de campaña del ex comandante en jefe del Ejército reconoció que distanciarse de los políticos establecidos es “una pieza muy importante de nuestra estrategia”, aunque reconoció que “es algo bastante difícil de lograr, porque prácticamente todos los políticos de centroderecha dicen que encarnan un cambio frente a los otros políticos, o sea que en realidad no estaríamos siendo un cambio, sino más de lo mismo”. “Es complejo”.

En el citado discurso, Manini Ríos también dijo que CA no se iba a dejar “etiquetar”. “No somos derecha, ni izquierda, ni un partido militar; somos artiguistas en la más pura esencia”. El candidato puso como ejemplo de esta filosofía “el fuerte impulso que planeo darle desde mi gobierno al matrimonio entre primos”. “Don José Gervasio Artigas es un gran referente para mí. No me casé con un familiar de sangre porque no se dio la oportunidad, pero no deja de ser algo que él hizo y, por lo tanto, es un ejemplo a imitar”.

Entre las medidas de “corte artiguista” que impulsará CA, también se encuentran la promoción de la industria del charque, la creación de un astillero para la reparación de galeones y el combate a la epidemia de peste amarilla.