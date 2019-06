IM retira el permiso de circulación a los vehículos que deban más de cinco años de patente

La Junta Departamental de Montevideo incorporó, por medio de un decreto, una nueva normativa, aprobada en el marco del Congreso de Intendentes para el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. El decreto dispone que los vehículos que adeuden cinco años o más de la patente de rodados perderán su permiso para circular en Uruguay.

Esta es la segunda etapa en la fiscalización de las deudas de este tipo, que ahora se está haciendo por medio de las cámaras que tiene desplegadas en la capital la Intendencia de Montevideo (IM). Son 15 cámaras móviles que “leen” las matrículas de los autos que circulan y las cotejan con la lista de deudores. En caso de coincidencia, se envía automáticamente una señal a los inspectores de tránsito que están apostados cerca de la cámara, que proceden a detener el vehículo.

La primera etapa de fiscalización se enfocó en los vehículos que debían dos o más cuotas, a los que se les impone una multa de 25% del monto de la patente anual, con un tope de cuatro multas por año. Este mecanismo puede ser eficaz para “vehículos con cierto nivel de deuda”, indicó a la diaria el director de Recursos Financieros de la IM, Juan Voelker. Sin embargo, “los vehículos con un elevado endeudamiento quizás no son sensibles a nuevas multas”, agregó.

Por eso, en esta segunda fase la sanción será otra. Se buscará a los vehículos que deban cinco años o más, sin importar si están empadronados en Montevideo o en el interior, ya que el sistema de registro vehicular es nacional. Estos deudores serán penados con el retiro del permiso de circulación, que es para todo el país. Si bien este control se aplica solamente en Montevideo, Voelker indicó que se espera que próximamente se extienda a todo el país.

Vehículos y deudas Las 15 cámaras móviles de la IM tienen detectados 300.000 autos en circulación en Montevideo, de los cuales 12% tienen una deuda reciente de la patente de rodados (dos o más cuotas) y 3%, una deuda antigua (de cinco años o más). Los convenios que ofrece la IM para pagar la deuda son de hasta 24 cuotas.

Los nuevos controles empezaron la semana pasada, durante la cual se les retiró el permiso de circulación a siete vehículos, tres de Montevideo y cuatro del interior, que fueron detenidos por inspectores de tránsito tras ser captados por las cámaras. El procedimiento es el siguiente: se le notifica a la persona que conduce el auto sobre la deuda y la normativa, se retiran las matrículas del vehículo y se entrega un permiso provisorio de circulación de diez días hábiles a los de Montevideo y de 72 horas a los del interior. Ese es el plazo para regularizar la situación de endeudamiento (por medio del pago total o de un convenio) o presentar descargos. Cumplido ese plazo, si no se resolvió la situación, las matrículas se destruyen.

“Estas no son medidas efectistas. No hay una sola medida que tenga un impacto elevado, pero este sistema tiene que ser coherente y consistente, y en el centro tiene que estar el buen pagador”, indicó Voelker. Agregó que se trata de una cuestión de “equidad tributaria”: “Cuando se emiten dos facturas del mismo monto, tienen que tener la misma probabilidad de ser pagadas. Cuando uno paga y el otro no, se genera una situación de inequidad que nos convoca a generar políticas”.

El jerarca también indicó que se redujo de 18% a 15% el número de vehículos que deben la patente de rodados desde 2015, año en el que comenzó la actual gestión de la IM. Aseguró que “estas medidas tienden a reducir ese nivel de morosidad”.

Algunas cifras 15 las cámaras móviles que tiene la IM para fiscalizar

300.000 los vehículos que identifican mensualmente en las calles de Montevideo

12% con deuda reciente (dos cuotas impagas o más)

3% con deuda antigua (cinco o más años)

24 cuotas son las que ofrece la IM para pagar la deuda

De 18% a 15% se redujo el número de vehículos deudores de patente desde 2015

