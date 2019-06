El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional Juan Sartori anunció que apoyará la reforma constitucional impulsada por el también aspirante a la candidatura nacionalista Jorge Larrañaga, y ensobrará las papeletas por el Sí junto con sus listas. Responsables de la campaña Vivir sin Miedo consideraron que se trata de un apoyo “muy importante” y confían en que en el futuro “podamos convencer al Guapo de que, si tiene la suerte de que Tabaré Vázquez le dé la cadena de radio y televisión, ponga a Sartori a hablar en lugar de él, porque eso claramente nos serviría mucho más”.

Larrañaga reconoció ayer en una entrevista que no tenía “ni idea” de que Sartori planeaba apoyarlo. De todas maneras, aseguró que “tras el shock inicial que sentí al ver que mi archienemigo no sólo me humilla en forma sistemática sino que además me roba protagonismo en lo único que me salió bien, empecé a ver las cosas con más perspectiva y ahora acepto gustoso su respaldo”. El líder de Alianza Nacional adelantó que planea “capitalizar este acercamiento” y le pedirá a Sartori “que, ya que está, junto con las papeletas por la reforma constitucional ensobre también las listas que me llevan primero a la Cámara de Senadores”. Para Larrañaga, “acá de lo que se trata es de transformar las crisis en oportunidades, es decir, transformar el momento crítico en el que se encuentra mi candidatura para obtener una ayudita que por lo menos me garantice una banca”.