Hace algunas semanas el periódico El Observador publicó que el precandidato nacionalista Juan Sartori había contratado al asesor de campaña venezolano Juan José Rendón, conocido con “el rey de la propaganda negra” por sus tácticas sucias para desacreditar candidatos. Si bien desde el equipo del empresario se negó inicialmente la información, el propio Sartori confirmó ayer en declaraciones al semanario Búsqueda que Rendón trabaja para él. “Yo siempre dije que iba a contratar a los mejores, tanto en la campaña como cuando gobierne. De hecho, la lucha antiterrorista de mi gobierno va a estar encabezada por una importante figura de Estado Islámico”. Sartori reconoció que antes de comenzar su campaña consideró la posibilidad de contratar al “rey de la propaganda blanca”. “Averigüé quién era el mejor del mundo en ese campo y lo fui a buscar, pero desgraciadamente cobraba demasiado caro. Y no sería muy creíble de mi parte salir a decir que hay que administrar los dineros públicos con responsabilidad y profesionalismo si después voy a andar haciendo gastos sin buscar antes alguna opción que me permita ahorrar más”. De todas maneras, el empresario consideró que contratar al venezolano “finalmente resultó ser un negocio mucho mejor de lo que esperaba”. “Rendón me está dando una mano muy importante para defenderme. Y, claramente, para eso necesito alguien que mienta, porque si algún asesor mío sale a decir verdades sobre mí, en lugar de defenderme me hunde”.