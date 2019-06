El precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, invitó a debatir al aspirante a la candidatura frenteamplista Daniel Martínez. Desde los canales privados de televisión se mostraron “muy interesados” en la posibilidad de transmitir un debate en el que participe el ex presidente. “Nosotros estamos acostumbrados a repetir las películas y las series muchas veces. En ese sentido, tener a Sanguinetti exponiendo el mismo discurso antimarxista que viene repitiendo hace medio siglo es algo que se adapta perfectamente a nuestros criterios de programación”, declaró un directivo de uno de estos canales.

Si bien Martínez rechazó la invitación para debatir antes de las internas, y dijo que estaría dispuesto a hacerlo solamente durante la campaña para la primera vuelta, Sanguinetti dijo que va a seguir presionando a él y a otros precandidatos para que debatan. “Creo que el legado más importante que podemos dejar a la ciudadanía antes de retirarnos definitivamente de la arena política es promover la realización del debate televisivo más importante del siglo XX”, declaró el ex presidente. “Ojo que no estoy diciendo que en el siglo XXI no hayan pasado o estén pasando cosas importantes. Estoy seguro de que es un siglo lleno de interesantes desafíos. Pero la verdad es que el siglo XXI no es mi tema. Conozco un poco por los diarios, pero muy poquito. A mí de lo que me interesa debatir es sobre los tupamaros, la visita del Rey Juan Carlos y el ‘cambio en paz’”, declaró Sanguinetti.