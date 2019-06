El líder del sector frenteamplista Lista 711, Raúl Sendic, criticó en declaraciones a Radio Uruguay al candidato a diputado por el departamento de Salto Pablo Pernas (Partido Colorado), por su eslogan “mano dura y plomo”. “Uno se rompe el lomo para que la gente crea en la política, que vuelva a depositar la confianza en los políticos, y viene gente como esta a deshacer todo lo que hemos avanzado en estos últimos años en ese sentido. Es preocupante”, declaró el ex vicepresidente.

Perna le respondió mediante un video afirmando que también piensa aplicar “mano y dura y plomo” contra él, ya que su eslogan es “una filosofía de vida”. Desde el Frente Amplio (FA) rechazaron enérgicamente estas declaraciones. “Por este tipo de frutillitas estamos así. ¿Cómo que ‘filosofía de vida’? A Sendic hay que matarlo de verdad. Nosotros lo queremos hacer, pero no podemos, porque somos del mismo partido”, declaró un dirigente frentista. Mientras tanto, un legislador oficialista calificó a Perna de “demasiado blandito”. “No podemos seguir con este tipo de visiones ingenuas y románticas. Con tipos como Sendic no hay lugar para la filosofía ni nada por el estilo. Hay que dársela de verdad”.

Pero las declaraciones de Perna también recibieron críticas dentro de su propio partido. “Este tipo está medio chiflado, no me convence eso de que no quiere matarlo de verdad. Y lo único que nos falta es que uno de los nuestros le haga ese favor al FA” declaró un edil colorado.