El triunfo de Uruguay frente a Ecuador el domingo 16 en la Copa América generó un gran entusiasmo entre los periodistas deportivos. Pero el jueves, tras el empate con Japón, buena parte de ese entusiasmo se esfumó. “No pueden jugar con nuestros sentimientos de esta manera. Porque si fuera una Copa América en Perú o Chile, no me importaba, pero estando en Brasil, si no me puedo quedar hasta el final y me tengo que volver antes y perderme la playa y las partuzas, me muero”, confesó un relator de una señal televisiva.

Gran parte de la prensa deportiva considera que en este momento es necesario evitar el exitismo. “Es cierto, estamos cerca de ser campeones del mundo, pero falta jugar la final”, opinó un panelista de un programa televisivo. “En esto tengo que hacer un mea culpa, porque los periodistas a veces nos entusiasmamos en exceso. Pero hay que ir paso a paso. Por ahora, lo único que sabemos a ciencia cierta es que en la Copa América le vamos a ganar a Chile, después vamos a ganar en cuartos, en semifinales y la final, vamos a clasificar al Mundial de Catar, a ganar en la fase de grupos, y a ganar en octavos, cuartos y semifinales. Y si bien corremos con altas chances de ganar y salir campeones, el partido hay que jugarlo”, agregó.

Mientras tanto, un periodista de un matutino opinó que “todo el mundo alaba al Maestro [Óscar] Tabárez, pero nadie escucha sus enseñanzas”. “Si la final es con Italia o España, es seguro que ganamos, pero si nos tocan Alemania o Francia nos va a costar un poquito más”.