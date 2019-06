Quedan tres funciones de Pocas Nueces en el Auditorio del SODRE

“Porque no queremos decirle que sí al Uruguay del no se puede. Porque quienes queremos decirle sí al Uruguay, debemos decirle que no al Uruguay del no y sí al Uruguay del sí. Pero jamás decirle sí al Uruguay del no, y mucho menos no al Uruguay del sí. Porque queremos decirle ‘vos sabés que sí’ al Uruguay que sólo sabe que no sabe nada y decirle ‘vos sabés que no’ al Uruguay que se las sabe todas”: hoy, mañana y el miércoles serán las últimas funciones de Primer acto, el nuevo espectáculo que Pocas Nueces presenta en la sala Hugo Balzo del Auditorio del SODRE (a las 21.00). Así, este colectivo que surgió en 2011 con el formato de radio en vivo y la presentación de columnistas que interpretan relatos, canciones, vivencias y eventuales reflexiones subirá al escenario dirigido por Jorge Esmoris.

El elenco integrado por Federico Silva, Pilar Roselló, Martín Sacco, Diego Licio, Juan Lépore, Diego Méndez y Fernando Paleo volverá a dar vida a un diverso grupo en el que se cruzan hombres de negocios (Astur Tombollini), representantes del campo (Don Gomensoro), especialistas en terapias alternativas (Hortensia Vasconsellos), filósofos (Húber Desiré Sandoval), coleccionistas (Basilio San Paloma), periodistas (Always Jiménez) y compositores (Vasco Olarticorchea).

Federico Silva contó a la diaria que este espectáculo retoma parte del formato inicial y la nueva apuesta que el colectivo relanzó en 2016, cuanto se integró al programa Después vemos de TV Ciudad (que en julio comenzará su cuarta temporada). “En Después vemos empezamos a hacer columnas colectivas por cómo era la dinámica del programa, y también apuntamos a temáticas de más actualidad, ya que, si bien antes las trabajábamos, al ser una entrega diaria se acercó más a la agenda. Y a una impronta más política”, dice, y adelanta que Primer acto comienza con las presentaciones individuales de los columnistas para luego pasar a distintas situaciones, con la política como tema central.