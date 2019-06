El jueves 20 de mayo, el director del Centro de Máxima Contención (CMC) del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) se intoxicó con diazepam tras tomar un vaso de jugo de naranja que estaba destinado a los internos. Fuentes del CMC aseguraron que darles jugo de naranja con psicofármacos a los adolescentes “no es una práctica habitual”. “En general les damos el diazepam diluido en agua de la canilla. Pero en esta ocasión, como llevábamos varios días sin que los botijas armaran relajo se decidió premiarlos con una especie de jugolín. Nunca más lo hacemos”.

Las autoridades del INISA destacaron que los adolescentes son tratados “mucho mejor que hace cuatro años”. De todas maneras, reconocieron que hay situaciones “complicadas” que “hieren la sensibilidad de la población”. Ante esta situación, recomendaron a la población “prepararse algún juguito o gaseosa con diazepam y tomárselo antes de ver el informativo, para no tener que pensar en las cosas horribles que aún pasan en el INISA”. También recomiendan aplicar esta técnica “para sobrellevar mejor la angustia que se siente al contemplar la situación en que viven las personas en las cárceles, los manicomios y los geriátricos”. “A veces no hay más remedio que escaparse de la realidad, y por suerte hay una cantidad de productos que nos sirven para este fin y que ni siquiera arruinan el gusto de la bebida, así que casi no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y somos todos felices”, afirman desde el INISA.