Hace algunos días comenzó a divulgarse en televisión y en internet un spot publicitario de Juan Sartori en el que varias personas se quejan por los robos y rematan diciendo: “Si querés vivir sin miedo, votá a Sartori”. Jorge Larrañaga amenazó con denunciar al empresario y político porque, según él, le copió el eslogan de su campaña Vivir sin Miedo. Sartori negó las acusaciones y afirmó: “Mi campaña la hace un venezolano que vive en Miami, y obviamente no sabe nada de lo que pasa en Uruguay”. “Si yo, que soy uruguayo, apenas sé quién es Larrañaga, este venezolano no tiene la menor idea”, sostuvo.

Para el empresario, los cuestionamientos que recibe de los otros precandidatos se deben a que “es cada vez más evidente que soy quien tiene más chances de ganar las internas”. De todas maneras Sartori aclaró que la carrera “aún no está ganada”, y que “también es posible que el 30 de junio pierda”. “Si eso pasa voy a ir hasta la sede del Honorable Directorio del Partido Nacional, voy a subir por última vez sus escaleras y luego me voy a marchar a mi estancia en Paysandú para meditar sobre la derrota”, dijo. El precandidato expresó: “Por suerte, a lo largo de mi carrera política he vivido triunfos importante, como ganar las elecciones departamentales en Paysandú dos veces y ser electo senador en varios períodos consecutivos, así que si en esta ocasión me toca perder, lo voy a aceptar como el hombre que soy”.