Talvi no apoyará coalición blanquicolorada si Sartori gana la interna del PN

El precandidato colorado Ernesto Talvi puso en cuestión la posibilidad de construir un gobierno de coalición con el Partido Nacional (PN) si en la interna de ese partido el vencedor es el empresario Juan Sartori.

“No nos da lo mismo quien gane la interna” del PN, dijo Talvi en declaraciones a El País. “Todas las señales que tenemos es que este personaje es de lo peor. Alguien que no respeta nada, no va a respetar ni la Constitución, ni las leyes, ni la Justicia”, sostuvo el economista. Según supuso, Sartori “va a ir deformando la democracia hasta vaciarla de contenido”. “Con Sartori controlando el poder económico del Estado, ¿qué viene después de él, un testaferro?”, se preguntó. “Si con US$ 10 millones ha montado una fábrica de engaño, ¿que no hará con los 2.000 o 3.000 millones de dólares manejables desde la Presidencia?”, agregó.

Por eso, el economista aseguró que no está dispuesto a apoyar una coalición con el PN en caso de que Sartori gane la interna. “Habrá que ganarle en el balotaje”, vaticinó, para lo cual “vendrá una coalición con los sectores democráticos de todos los partidos”.