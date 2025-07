El martes, luego de la conferencia de prensa que dio el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, sobre la suspensión de exportación de ganado en pie, que generó repercusiones políticas y en las gremiales de productores, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry calificó en su cuenta de X de “explicación kirchnerista” lo expuesto por el secretario de Estado, y dijo que la decisión “es un error mucho más grave de lo que parece”.

Además, el miércoles en rueda de prensa, el senador dijo que la medida se debe a “un centro de poder que está haciendo mucho lobby”, y que “se favorece a unos pocos frigoríficos contra loa intereses de miles de productores ganaderos, más si uno mira el apego que estamos teniendo con la política exterior de Brasil y ve que esos frigoríficos, en su mayoría, son de capitales brasileños”. “Resulta que sacamos una norma que favorece a los capitales brasileñas en la industria frigorífica acá y perjudica a los productores ganaderos uruguayos”, destacó, y sugirió que “habrá habido alguna llamadita al ministro”.

Este viernes, Fratti fue consultado por estas declaraciones y se refirió a estas como “una mezquindad política” de Bordaberry. “Debería revisar un poco de donde él viene y de donde vengo yo”, apuntó el ministro y agregó que “hay que tener ciertos antecedentes para hablar de los otros si se acomodaron con alguien”.

“Yo no ocupé cargo en la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol]. No vengo de familia que tenga vinculación con la interrupción de la democracia”, subrayó Fratti. “Creo que tenemos que respetar un poco más”, consideró. En ese sentido, afirmó que él no se dirige “en lo personal”, pero que lo “tienen un poco cansado”.

Por otro lado, consultado sobre si los productores rurales se han comunicado con él por la medida, Fratti resaltó que le “han pegado bastante”, pero que ya tienen una reunión pactada entre la semana que viene y la otra con la agrupación de gremiales rurales, Campo Unido.

Sobre si la decisión se puede revertir, el ministro planteó que “si es suspensión momentánea es obvio que se puede revertir”, y aclaró que actualmente “no hay ningún pedido” de exportación de ganado en pie”. Por lo tanto, dijo que la suspensión es “hasta que exista un pedido y se lo revisará”.

“La exportación de ganado en pie está funcionando como siempre, no trancamos ninguna exportación, y no hay ningún pedido para faena inmediata. Es más, creo que en pocos días sale una exportación para faena inmediata que venía del período anterior”, detalló.

A su vez, Fratti reconoció que “capaz” hubo un error en la comunicación sobre esta medida. “Cuando le errás le errás, me parece que quedamos a destiempo, pero la intención y el fondo para mi es el mismo”, expresó.