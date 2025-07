El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, volvió a defender este jueves la resolución de suspender momentáneamente los nuevos trámites de exportación de ganado en pie. “Lo que quisimos fue dar una alerta de lo que estaba pasando”, afirmó, en una entrevista con Radio Carve. Señaló que la medida comprende únicamente a la “faena inmediata” y aseguró que “hasta ahora no ha habido ninguna prohibición”.

La decisión del MGAP provocó críticas tanto de las gremiales agropecuarias –entre ellas, la Asociación Rural y la Federación Rural– como de dirigentes de la oposición política. El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo en el programa de streaming La fórmula que la decisión le sorprendió y que, a su entender, el anuncio fue “inconveniente”.

Consultado sobre esto último, Fratti dijo que Oddone “puede tener razón”. No obstante, el titular del MGAP defendió la razón de la medida: “A mí me parece que mi obligación es alertar qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que tenemos”, expresó.

Fratti sostuvo que la industria frigorífica “tiene capacidad ociosa”, lo cual “está ligado al trabajo de mucha gente”. Actualmente hay cientos de trabajadores del sector en el seguro de paro. Asimismo, Fratti respondió a los cuestionamientos de las gremiales agropecuarias: “A mí nadie me va a decir que no he defendido al sector agropecuario”, afirmó, en referencia a su pasado como dirigente agropecuario.

Sobre la medida, Oddone sostuvo que en este momento “no hay ningún elemento” que “dé fundamento a una decisión de restringir la exportación de ganado en pie”. Al respecto, Fratti manifestó: “Está todo abierto, no hay nada trancado, no se trancó ningún permiso, simplemente hubo una alerta, porque todos sabemos que a veces la gente se prepara, o empieza a comprar pensando en hacer determinado negocio, y era una cosa transparente advertir cuál era nuestra intención”.

El ministro de Ganadería afirmó además que, ante una eventual llamada del presidente Yamandú Orsi, “se levanta” la suspensión. “Todo el tema ha sido este... Ahora, nadie leyó que abrimos Ucrania para ganado con hueso y sin hueso, vacuno y ovino, y eso es una noticia mucho más importante que este tema, que tiene una incidencia mínima”, remató Fratti.

Por este tema, Oddone recibirá este jueves a dirigentes de las principales gremiales agropecuarias del país en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.