Juan Sartori incursionó por primera vez en la política en octubre del año pasado y ocho meses más tarde, luego de un ascenso meteórico, logró obtener el segundo lugar en la interna nacionalista en las elecciones de ayer. Durante su carrera por la candidatura recibió acusaciones de estar impulsando una “campaña sucia”, pero luego de la elección del domingo lo desmintió. “Eso no fue una campaña sucia. Campaña sucia es la que voy a empezar ahora para conseguir muchas bancas en el Palacio Legislativo”.

Sartori dedicó ayer un agradecimiento a las personas que lo votaron, pero además de eso también les ofreció “la oportunidad de invertir dinero en un negocio”. Es que, según explicó el empresario y político, “los ciudadanos que me votaron confían en mí, así que no van a dudar en confiarme sus ahorros para un pequeño emprendimiento que tengo y que va a dar una rentabilidad extraordinaria”. Si bien no adelantó en qué consiste este emprendimiento, ya comenzó a repartir una tarjeta que permitirá cobrar dividendos “una vez que Juan Sartori se convierta en el CEO de la empresa”.

El ex precandidato a la presidencia reconoció que “hay muchos empresarios que le ofrecen a la gente posibilidades de inversión”, pero también alertó que “en las redes sociales ya hay una cantidad de noticias sobre las cosas horribles que hicieron estas personas, y no sé, supongo que algo de cierto tendrán, si no no circularían tanto”.