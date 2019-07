Apuntes de campaña del 10 de julio: Asuntos internos en los partidos

(Hoy es 10 de julio. Faltan 109 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Tras las internas hay realineamientos, separaciones y confluencias dentro de los partidos, con miras a las elecciones de octubre y más allá.

En el Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS) llegó a las elecciones del mes pasado en medio de tensiones relacionadas con sus propias internas, que en marzo determinaron la elección como secretario general de Gonzalo Civila, de la corriente llamada “ortodoxa”, después de un prolongado predominio de la llamada “renovadora”. Las consecuencias aún se están procesando, y ayer confirmó su alejamiento del PS el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, “renovador” al igual que otros dirigentes que renunciaron antes. García adelantó que quiere formar parte de un “espacio nuevo” dentro del FA, que según Civila tendrá un “perfil más inclinado al centro”. Por otra parte, el secretario general dijo que el PS estudia sus alianzas electorales para octubre, y que uno de los “seis o siete grupos” con lo que se ha hablado es el Partido Comunista.

En el Partido Nacional, la prioridad del candidato Luis Lacalle Pou es definir un programa único de gobierno, que tendrá como base el de su propio sector pero incorporará aportes de los demás. Algunos de los aspectos delicados de la tarea se refieren a las propuestas lanzadas en los últimos meses por Juan Sartori, la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga, y la iniciativa para derogar la Ley Integral Trans que promueven Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue.

En el Partido Colorado, como confirmando aquello de que “los parientes son los peores”, Edgardo Martínez Zimarioff, ex ministro de la Corte Electoral y precandidato en las internas del mes pasado, sostuvo que Robert Silva, elegido por Ernesto Talvi como compañero de fórmula, sería “un buen candidato” pero está inhabilitado por la Constitución.

A su vez, la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse no se privó de expresar que la forma en que Daniel Martínez definió a quién quiere como compañera de fórmula “no contribuyó a la unidad” del FA. También afirmó que Martínez nunca le explicó por qué no la prefirió para ese postulación y se inclinó por Graciela Villar, pero reiteró que acatará lo que resuelva el Plenario Nacional al respecto, y aseguró que de aquí en adelante se concentrará en trabajar por una victoria electoral del oficialismo y en impulsar las propuestas que planteó en la campaña para las internas. En esa línea, Cosse adelantó que será candidata al Senado en octubre.

Acerca de Villar, y ante los cuestionamientos a su identificación como “psicóloga social”, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, María José Bagnato, señaló algo poco novedoso para quienes saben del asunto, pero quizá esclarecedor para otras personas: es “fácil asociar” que un egresado de una escuela privada de psicología social sea un psicólogo social, aunque no se trate de un título para un ejercicio profesional.

Hasta mañana.